Noma heropent als hamburgerrestaurant

Bijzonder culinair nieuws: Noma, ooit het beste restaurant ter wereld, heropent de deuren, maar zal de komende weken hamburgers serveren in plaats van topgastronomie. Chef René Redzepi maakte dat nieuws bekend via Instagram.

Vier keer werd het Deense Noma uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld, maar in plaats van chique gerechten zullen er vanaf deze week enkel hamburgers geserveerd worden. Twee maanden geleden sloot het restaurant in Kopenhagen door de coronacrisis, maar chef René Redzepi kondigde aan dat de deuren op 21 mei weer openzwaaien.

Binnen dineren zal echter niet mogelijk zijn, maar er zullen wel een hamburger met vlees of een vegetarische variant en wijn afgehaald kunnen worden. Pluspunt is bovendien dat je niet kan reserveren en het restaurant dus voor een keertje voor iedereen toegankelijk is. Eten en drinken kan in de mooie tuin met zicht op het meer en Copenhill op de achtergrond. Voor een hamburger betaal je omgerekend zo’n 14 euro, dat is iets anders dan de 355 euro die je er anders voor een menu betaalt.

'Iedereen welkom'

'Wat een gekke en onzekere tijden. Kopenhagen staat op het punt zijn restaurants te heropenen en dat geldt ook voor Noma. Maar voordat we het heropenen zoals we het kennen, veranderen we het voor even in een wijn- en hamburgerbar waar je niet hoeft te reserveren. We willen in de eerste fase van de heropening voor iedereen openstaan. Jullie zijn allemaal uitgenodigd', aldus Redzepi op Instagram.

Redzepi is er sowieso niet vies van om nu en dan het roer volledig om te gooien. Zo kondigde hij begin dit jaar nog aan dat hij drie maanden vakantie zou nemen om meer bij zijn vrouw en kinderen te kunnen zijn. Eind 2016 sloot hij al eens een jaar zijn tweesterrenrestaurant om het vervolgens helemaal opnieuw op te bouwen met een menu dat telkens een seizoen lang wordt geserveerd. Hij opende ook pop-ups in Mexico en Japan en zelfs onder een brug in Kopenhagen.