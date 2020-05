Verkiezingen Open VLD al na anderhalf uur stilgelegd door technisch defect

De online verkiezing van Open VLD, die vandaag start, is na anderhalf uur al gestaakt. Een storing maakt de site onbereikbaar. Daarvoor konden door een fout partijleden ook al meerdere malen stemmen. Kandidaat Els Ampe spreekt over sabotage.

De online verkiezing van de liberalen, waarin een nieuwe voorzitter en dito partijbestuur wordt gekozen, is met een valse noot gestart. Na amper anderhalf uur was de site onbereikbaar. ‘De stemming wordt wegens technische redenen enkele uren uitgesteld’, staat op een blauwe pagina op de website van Open VLD te lezen. Eerder werd op Twitter ook al melding gemaakt van andere problemen. Zo konden sommige leden twee of zelfs meerdere malen hun stem uitbrengen. Mogelijk zal daardoor de hele procedure heropgestart moeten worden.

Sabotage

Kandidaat-voorzitter Els Ampe stuurde alvast een filmpje de wereld in, waarin ze vraagtekens zet bij een eerlijk verloop van de kiesstrijd. ‘De vrees van sommigen dat deze verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen, blijkt nu waarheid’, zegt ze in de video hieronder.

Tegenkandidaten Bart Tommelein en Egbert Lachaert reageerden alvast. ‘De stemming staat onder leiding van een gerechtsdeurwaarder’, tweette Tommelein ter verdediging. ‘Ons team heeft een belangrijke bug gevonden en gemeld aan het kiescomité. Je zou beter mee aan de kar trekken om te zorgen dat het systeem waterproof is. Tot hiertoe konden we niet op jouw getuige rekenen om de nodige beveiligingen in te bouwen. Doe iets in plaats van te tweeten’, reageert Lachaert scherp.

De stemming loopt vrijdag af. Naast Ampe, Tommelein en Lachaert is ook Stefaan Nuytten , een 56-jarige lijstduwer uit Koksijde, kandidaat om huidig voorzitster Gwendolyn Rutten op te volgen. Mogelijk is na vrijdag een tweede ronde nodig om de nieuwe kopman of -vrouw van de Vlaamse liberalen aan te duiden.