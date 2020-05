Voetbalsters klagen ongelijkheid aan in open brief: “Nauwelijks of geen solidariteit van de mannen”

In een open brief hebben een aantal Belgische voetbalsters, onder wie Red Flames Kassandra Missipo en Tine Schryvers (beiden AA Gent), geklaagd over het gebrek aan solidariteit van de mannelijke voetbalbesturen en hun spelers met de vrouwelijke voetbalcollega’s. De speelsters vragen om deze coronacrisis aan te grijpen om structurele genderongelijkheid in het voetbal aan te pakken.

Afgelopen vrijdag slaagde de algemene vergadering van de Pro League er na een soap van zes weken in om een consensus te bereiken over de competitiestop en de organisatie van volgend seizoen. Er werd zelfs een solidariteitsfonds opgericht voor de mannenclubs, die een bijdrage zullen krijgen van de Belgische vertegenwoordigers in de UEFA-competities. Ook de Belgische voetbalbond (KBVB) doet een duit in het zakje.

Vrouwelijke voetbalteams voelen zich in de steek gelaten. “De KBVB zette al innovatieve en goede initiatieven op om de Super League te stimuleren en het vrouwenvoetbal een boost te geven. Het eigenlijke knelpunt is dat er nauwelijks of geen solidariteit bestaat tussen respectievelijk mannelijke voetbalbesturen en spelers en hun vrouwelijke voetbalcollega’s. Binnen de Pro League en de mannelijke voetbalclubs wordt het vrouwenteam nog regelmatig als een last en een grote kost gezien, in plaats van een meerwaarde of verrijking binnen de voetbalwereld”, klinkt het in de open brief.

De voetbalsters sommen vervolgens een aantal voorbeelden van ongelijke behandeling op. “Is het normaal dat jeugd- en beloftenteams van mannen voorrang krijgen op het eerste vrouwenteam bij het gebruik van de speelterreinen? Is het normaal dat men overweegt de tweevoudige landskampioen (RSC Anderlecht, red.) op te doeken wegens besparingen? Is het normaal dat speelsters zoveel keer minder worden betaald voor dezelfde prestaties? Is het normaal dat lonen van speelsters worden geschrapt wegens een zogezegd financieel tekort?”

De vrouwelijke speelsters vragen om “kort op de bal te spelen” en deze coronacrisis aan te wenden om structurele oplossingen te zoeken om genderongelijkheid in het voetbal aan te pakken. “Want voetbal is een sport die verbindt, dus ook binnen de eigen organisatie en voetbalkringen”, klinkt het. Daarnaast vragen de voetbalsters dat mannelijke voetbalclubs niet enkel inzetten op goede doelen om hun blazoen op te poetsen, maar ook binnen de eigen rangen ervoor zorgen dat sociale verplichtingen en gendergelijkheid worden gerespecteerd.

De brief werd onder meer gedeeld door Red Flames Kassandra ‘Kassie’ Missipo en Tine Schryvers, maar ook door beloften Zenia Mertens (OHL) en Mariam Abdulai Toloba (RSC Anderlecht). Volgend seizoen zullen zij aantreden in een Super League die niet langer uit zes, maar uit tien vrouwenteams zal bestaan.