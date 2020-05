’Krachtig’ protest aan ziekenhuis tegen Wilmès gaat wereld rond

Sophie Wilmès werd zaterdag heel koeltjes ontvangen bij haar bezoek aan het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Het stille protest zorgt voor wereldwijde aandacht.

Vooral Spaanse kranten hebben het erover: in Spanje werd de video gedeeld door Rosa Díez, oprichter van de sociaal-liberale en pro-Europese partij UPyD. Zij deelde het op Twitter met de boodschap dat het een Spaanse politicus was - minister van Gezondheid Salvador Illa. Díez zette de fout in een andere tweet recht.

Foto: El País

‘Belgisch zorgpersoneel keert de premier de rug toe tijdens ziekenhuisbezoek’, schrijft El País. ‘Sommige berichten op sociale netwerken beweerden dat de gebeurtenis zich voordeed in Madrid.’

Maar ook elders krijgt het opvallende protest aandacht. ‘Sinds de video online gedeeld werd, ging het viraal’, schrijft Indian Express. Het Indiaas dagblad bundelt enkele online reacties. ‘Sommigen uitten hun ongenoegen over de aanpak van de pandemie door de overheid, anderen prijzen het zorgpersoneel omdat zij in opstand zijn gekomen.’

Foto: Indian Express

Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de video’s gedeeld. Openbare omroep BBC is één van de media die het deelt, al halen ze daar niet alle redenen voor het protest aan. BBC schrijft alleen dat ‘de aanpak bekritiseerd wordt’ en dat de mortaliteit hier erg hoog ligt. De vakbonden gaven eerder al aan dat er meer redenen waren, zoals de uitbesteding van het zorgpersoneel en te weinig personeel over het algemeen.

Foto: BBC

Een andere Engelstalige site, The Guardian, deelt de beelden ook met een concretere uitleg voor het protest. Overal staat de video centraal: de beelden van het protest maken een diepe indruk.

Foto: The Guardian

The Independent noemt het protest dan weer ‘krachtig’.

Foto: The Independent

De beelden worden wereldwijd verspreid, van het Verenigd Koninkrijk en Chili over Argentinië tot Polen, Italië en Guatemala. ‘Het virale protest van dokters en verplegers tegen de Belgische premier’, schrijft Prensa Libre uit Guatemala.

Foto: Prensa Libre

‘Dokters en verplegers keren de Belgische premier de rug toe, sensationeel protest’, schrijft het Italiaanse Corriere della Sera. De krant trekt het protest vooral op de beperkte voorraad van beschermende middelen voor het zorgpersoneel - niet waar de vakbond tegen protesteerde, dus.

Foto: Corriere della Sera

‘Premier bezoekt ziekenhuis. Dokters keren haar de rug toe’, schrijft het Poolse Polsat News. Het artikel haalt aan dat het protest onder meer de verlengde werktijden en de lage lonen aanklaagt, wat klopt. Ook de opvordering en de uitbesteding van het verpleegkundig personeel wordt genoemd.

Foto: Polsat News

In eigen land werd het beeld ook veelvuldig gedeeld. Grenz Echo, de Duitstalig Belgische krant uit Eupen, RTBF en Le Soir delen de beelden ook. En ook over de grenzen heen: Le Parisien deelt de video met de boodschap van de vakbond. ‘Belgische premier afgesnauwd door zorgpersoneel: “We wilden een punt maken”’, schrijft de krant.