Vergadering obligatiehouders modegroep FNG uitgesteld

De minimaal vereiste opkomst voor de vergadering van obligatiehouders van de modegroep FNG voor morgen werd niet gehaald. Ondertussen wordt heel hard verder gewerkt aan de redding van de groep.

De modegroep FNG Group, die formules als CKS, Claudia Sträter, Brantano en Fred & Ginger omvat, kan morgen zijn vergadering met obligatiehouders niet laten doorgaan. FNG wilde op die meeting de obligatiehouders vragen om op twee obligatieprogramma’s dit jaar geen rente te betalen en de looptijd van één programma te verlengen.

Maar het vereiste aantal obligatiehouders heeft zich niet aangemeld waardoor en vergadering niet rechtsgeldig kan beslissen. Daarom komt er en nieuwe datum. Verwacht wordt dat dit binnen een tweetal weken zal zijn. FNG zal daar later vandaag over communiceren.

Ondertussen is het bij de groep nog altijd alle hens aan dek om de groep te redden en het aangetast vertrouwen te herstellen. Recent kwam bij FNG aan het licht dat de beurswaakhond al sinds augustus 2018 vragen stelt over de manier waarop de winst in 2018 tot stand kwam. Voormalig ceo Dieter Penninckx hield die kwestie verborgen voor de raad van bestuur. Uiteindelijk werd het bestuur door de beurswaakhond zélf aangeschreven waarop alles in een stroomversnelling kwam. Penninckx, die met gezondheidsproblemen kampt, werd gevraagd op te stappen en de taken werden intern hertekend.

De groep, die met een hoge schuldenlast kampt, stelt een nieuw business plan 2024 op. Een externe adviseur helpt de cijfers over 2018 uit te klaren. Ook de auditwerkzaamheden voor het jaarverslag 2019 zijn nog niet af. De aandeelhoudersvergadering werd uitgesteld. Het jaarverslag 2019 zou er volgende maand moeten komen.

FNG wordt verwacht morgen meer informatie te geven over de vragen over het boekjaar 2018. Maar op dit moment is het nog niet zeker of die timing gehaald kan worden.