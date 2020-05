De trend blijft ook vandaag dalen. Dat maakt het Crisiscentrum bekend. Zowel het aantal besmettingen, opnames als overlijdens loopt sterkt terug. Maar de strategie zal pas echt succesvol zijn als covid-patiënten open kaart spelen over het aantal contacten.

Een week na een nieuwe versoepeling blijven ook de cijfers positieve signalen vertonen. Op 24 uur waren er 279 nieuwe besmettingen, Dat is een daling van 7 procent per dag voor de laatste week. Ook het aantal hospitalisaties gaat in dalende trend. Gisteren werden 43 mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat zijn er elke dag vier procent minder. Daarnaast neemt de druk op intensieve zorg ook af: 343 mensen liggen momenteel op die afdeling. Daarvan worden 190 beademd. Daar is een daling van vijf procent per dag te merken. En ook de overlijdens nemen af. Gisteren overleden 28 mensen aan het virus. Dat is een dagelijkse daling van 8 procent.

Contactonderzoek

Daarnaast worden ook meer dan honderd mensen per dag gecontacteerd door contact tracers, zo meldt het Crisiscentrum. Toch moeten we open kaart spelen, zo vraagt Yves Van Laethem van het Crisiscentrum. 'Nu geven de meeste gecontacteerde patiënten maar één contact aan. Het is belangrijk dat we solidair zijn en alle contacten aangeven. U zal niet gestraft worden en ook niet gestigmatiseerd. Enkel door open kaart te spelen, kunnen we een tweede golf vermijden', aldus Van Laethem

Ook 40.000 mensen zijn al bevraagd over hun algemene gezondheid. Na twee maanden lockdown wordt gevreesd voor de gezondheid van heel wat Belgen. ‘Het leven is meer sedentair’, zegt Van Laethem. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Belgen gaf volgens Sciensano aan meer dan acht uur per dag te zitten. Dat is dubbel zo hoog als uit in eerdere bevraging uit 2018. Dat heeft helaas ook een effect op het gewicht van de mensen.'

‘Een kwart zegt gewichtstoename te zien tijdens de lockdown', zegt Van Laethem. 'Daarom is het belangrijk voldoende te bewegen. Het is mooi weer, we hoeven niet allemaal naar buiten te gaan, maar profiteer op een verantwoorde manier van de zon door actief te zijn. Dat is ook goed voor de moraal. Ga buiten maar houd rekening met de maatregelen Blijf binnen wanneer u symptomen vertoont.'

Uitgesteld effect

Toch mogen we nog geen victorie kraaien. 'Sinds begin mei zien we een progressieve versoepeling van de maatregelen waardoor we weer meer contacten hebben. Dat houdt risico's in die we mogelijk pas binnen twee weken in de statistieken zien. Een tweede uitbraak is mogelijk, maar hoeft er niet noodzakelijk te zijn. Het contactonderzoek is daarin een essentiële strategie', zegt viroloog Steven Van Gucht.

Volgens Van Gucht is het belangrijk dat mensen die zich ziek voelen of symptomen nog steeds thuisblijven, naar de huisarts bellen en zich laten testen. Van die mensen gaan we ook weer alle contacten opsporen. Wie in contact is geweest met iemand die ziek is, wordt ook gevraagd thuis te blijven. Dat is de beste strategie om de ketting van de virusverspreiding door te knippen. Als we daar allemaal aan meewerken, is dat de beste garantie om onze vrijheid te behouden.'

Van Gucht benadrukt dat het vervelend is dat gezonde mensen ook in quarantaine moeten blijven. 'Het is onpraktisch voor bedrijven, maar blijft belangrijk om aan mee te werken.'

Yves Stevens drukt tot slot nogmaals op het hart om ook de komende weken de regels te volgen. 'De basisreflexen zullen belangrijk blijven, zeker nu het aantal contacten toeneemt. Vermijd dus bijeenkomsten van meerdere personen. De voorbije week gaven het winkelpersoneel en de klanten alvast het goede voorbeeld. De heropening gebeurde op een gedisciplineerde manier. Wanneer ergens te veel volk staat, ga weer naar huis of houd afstand. Het is aangeraden in dat geval goed de mond en neus te bedekken.'

