Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, heeft zich tijdens een persconferentie laten testen op het coronavirus. Een dokter stak er een wisser in zijn neus, iets wat door velen als erg onaangenaam aangevoeld wordt. Cuomo vond het duidelijk niet zo erg, zoals u in de video hierboven ziet.

Er wonen heel wat Belgen in het buitenland. Hoe kijken zij naar hun leiders in deze coronatijden? We laten in de video hieronder Belgen van over de hele wereld aan het woord.