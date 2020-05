Kalendermanager over nieuw seizoen: “Elke ploeg mag drie teams opgeven waar het niet achter gesloten deuren tegen wil spelen”

Kalendermanager Nils Van Brantegem staat voor een helse klus nu het ernaar uitziet dat het voetbalseizoen 2020/2021 in 1A achter gesloten deuren van start zal gaan. “Elke ploeg zal me drie tegenstanders moeten doorgeven waar ze in augustus niet achter gesloten deuren tegen willen spelen”, zegt hij bij Sudpresse. Bedoeling is de nieuwe voetbaljaargang af te trappen op vrijdag 7 augustus.