Directeur Nederlandse voetbalbond houdt ook in coronatijden deur open voor BeNeLiga: “Ik denk we daar naar moeten blijven kijken”

Hij heeft momenteel wel andere dingen aan zijn hoofd, maar ook in tijden van corona houdt directeur van de Nederlandse voetbalbond Eric Gudde (66) de deur open voor een eventuele BeNeLiga met Belgische en Nederlandse profclubs. Dat zei hij zondagavond in Studio Sport. “Ik denk dat we daar altijd naar moeten (blijven) kijken”, klonk het.

Even schrikken was het, toen Eric Gudde na een lange uiteenzetting over het Nederlandse profvoetbal in tijden van corona zondagavond in NOS-programma Studio Sport eensklaps een vraag kreeg over de BeNeLiga. De directeur van de Nederlandse voetbalbond moest ineens schakelen van solidariteitsfondsen, wedstrijden in halflege stadions en gezondsheidschecks naar een plan dat intussen helemaal naar de achtergrond is verdwenen.

“In alle eerlijkheid heb ik me daar de laatste twee maanden niet erg veel mee beziggehouden”, aldus Gudde. “Dat (de BeneLiga, nvdr) is een project dat eind vorig jaar is opgekomen. Ik denk dat we daar altijd naar moeten (blijven) kijken, omdat er natuurlijk allerlei ontwikkelingen waren. Maar in de huidige situatie hebben we ook nog wat andere zorgen.”

De idee van een BeNeLiga, een grensoverschrijdende competitie tussen de beste Belgische en Nederlandse clubs, leek in de laatste maanden van 2019 en de eerste maanden van 2020 in een stroomversnelling beland toen een haalbaarheidsstudie van Deloitte aangaf dat er wel degelijk muziek zat in een samenwerking. Door het uitbreken van de coronacrisis werden beide competities medio maart opgeschort, en hadden beide bonden wel andere dingen aan hun hoofd. Op papier zou een BeNeLiga er sowieso niet van kunnen komen voor 2025, als het televisiecontract van de Eredivisie en de Jupiler Pro League afloopt.