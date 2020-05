Shortselling op beurs weer toegestaan vanaf dinsdag

Het tijdelijk verbod op shortselling op de Brusselse beurs - ingevoerd als gevolg van de coronacrisis - wordt vanaf dinsdag opgeschort. Dat meldt de FSMA.

Bij ‘shorten’ verkoopt men aandelen of obligaties die men feitelijk niet in zijn bezit heeft, om te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. De praktijk kan destabiliserend werken en tot een neerwaartse spiraal leiden.

De FSMA verbood op 18 maart het innemen of verhogen van nettoshortposities in aandelen op de Brusselse beurs. Vanaf 19 mei wordt het verbod opgeschort. Volgens de beurswaakhond is de marktsituatie gestabiliseerd en is er geen reden om het verbod te verlengen. De FSMA zegt echter waakzaam te blijven en de markten van nabij op te volgen om meteen in te grijpen als veranderende marktvoorwaarden dat vereisen.