‘Grote partijen samenbrengen voor een regering’

SP.A en PS startten afgelopen weekend de zoektocht naar een relanceregering, dat vindt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) goed nieuws. ‘Het is een goede zaak dat men aan het spreken is’, zei hij op Radio 1. ‘We moeten proberen de grote partijen samen te brengen.’

‘Nu proberen we in de regering de crisis onder controle te krijgen’, zei De Croo in De Ochtend op Radio 1. ‘We moeten naar een herstelregering met een breder programma. Dan is het goed dat je een meerderheid hebt binnen de regering, en niet enkel steun, zoals nu het geval is.’

De Croo wil een stabiele regering aan het werk zien, die onderling goed werkt. ‘We hebben geen nood aan een schouwspel van partijen die elkaar aanvallen en het leven moeilijk maken.’ Hij zegt niet wie dan precies in de regering moet, maar vindt dat men moet starten bij de grote partijen. ‘Als men een regering wil die stabiel is, moeten we eerst de grote partijen proberen samenbrengen.’

Nieuwe verkiezingen zijn volgens De Croo altijd een optie, maar hij vindt dat politici nu vooral moeten zoeken naar compromis. ‘Iedereen verwacht dat verkozen politici alles in het werk stellen om te doen waarvoor ze verkozen zijn: mensen zo goed mogelijk beschermen.’