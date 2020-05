Tweedeverblijvers stellen Belgische Staat in gebreke

Enkele honderden eigenaars van een tweede verblijf in ons land hebben een advocaat onder de arm genomen. Ze zijn het beu dat ze niet gehoord worden en stellen de overheid nu in gebreke.

De tweedeverblijvers zijn vooral boos omdat ze na 18 mei nog niet naar hun buitenverblijf mogen, terwijl allerlei exitstrategieën wél werden geïmplementeerd. Denk maar aan het openen van de winkels in drukke winkelstraten, huwelijken met dertig personen, het openen van dierenparken en musea. Iedereen mag ondertussen ook buitenkomen voor minder essentiële verplaatsingen. Maar dus nog altijd niet om naar een tweede verblijf te gaan.

'Wetenschappelijk is er nochtans geen enkele reden om ons te verbieden om naar ons tweede eigendom te gaan, als we ons daar aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden als thuis. En de verplaatsing naar zee of naar de Ardennen versnelt de verspreiding van het virus niet, zolang mensen in hun ‘bubbel’ blijven', zegt Ann Willekens uit Kalmthout. Zij heeft een appartement in Westende en nam het initiatief voor de groepsklacht.

Via de Facebook-pagina ‘Tweedeverblijvers kust en daarbuiten’, die intussen al meer dan 7.000 leden telt, werd een oproep gelanceerd om de krachten te bundelen en een groepsklacht in te dienen. 'De reacties waren overweldigend. We hebben intussen een advocaat genomen. We bespreken momenteel met hem de strategie', zegt Willekens.

Keuzevrijheid

Omdat ze alles in de grootste sereniteit willen laten verlopen, geven ze nog niet te veel details vrij.

Enkele honderden eigenaars van een tweede verblijf , zowel aan de kust als in de Ardennen of elders in ons land, hebben de afgelopen dagen een bijdrage gestort om de juridische kosten te betalen.

'Onze eis is eenvoudig en duidelijk: Wij willen de keuzevrijheid hebben om naar ons tweede verblijf te kunnen gaan. Niet voor een dag, zoals al werd voorgesteld, maar ook voor een langere periode.'

Onder de klagers zijn veel mensen die dringend naar hun appartement, huis of caravan willen omdat er dringende onderhoudswerken moeten gebeuren. Velen maken zich ook zorgen dat inbrekers van de langdurige leegstand gebruikt maken of al gemaakt hebben om hun slag te slaan.

Burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan (N-VA) toont begrip. Hij zegt dat tweedeverblijvers wel degelijk welkom zijn. 'Maar in fases. Omdat we de gezondheid van onze eigen bewoners niet in gevaar willen brengen.'

De Veiligheidsraad zei eerder al dat tweedeverblijvers ten vroegste op 8 juni terug naar hun appartement, huis of caravan kunnen. Of het nu aan zee is of elders in het land.

50 euro per dag

Vorige week stuurde ook al een tweedeverblijver uit Antwerpen een deurwaarder naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) met een dagvaarding. Hij eist vijftig euro per dag, te tellen vanaf het begin van de lockdown, van de Belgische Staat omdat hij zijn quarantaine niet mag uitzitten in zijn buitenverblijf aan de Belgische kust. Dat initiatief staat los van de groepsklacht die nu wordt ingediend.