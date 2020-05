Topchef Peter Goossens haalt uit naar overheid: ‘In België kappen ze van de ene dag op de andere onze handen af’

De godfather van onze gastronomie windt zich op. Is kwaad zelfs. Woensdag besliste de Veiligheidsraad dat markten, kappers en musea weer mogen openen. Over de horeca geen woord. ‘Na al die tijd slaagt de overheid er zelfs niet in om ons een perspectief te bieden’, zegt onze enige driesterrenchef Peter Goossens.