Vlaamse regering schaft ‘vestigingspremie’ voor huisartsen af: ‘een koude douche’

Vanaf 1 juli kunnen huisartsen geen aanspraak meer maken op de premie die hen moest stimuleren zich te vestigen in huisartsarme regio’s. ‘Dit treft vooral de nieuwe generatie.’

De Vlaamse regering besliste vrijdag om het ‘Impulsfonds huisartsengeneeskunde’ aan te passen en zo ‘de afgesproken besparingen uit het Regeerakkoord mogelijk te maken’. De meest opvallende ingreep is de afschaffing van de ‘vestigingspremie’ vanaf 1 juli. Die premie, goed voor 20.000 euro, konden huisartsen aanvragen voor hun ‘eerste installatie’ of voor een verhuis naar een ‘prioritaire zone’: een regio met weinig huisartsen.

De besparing is ‘een koude douche voor de startende huisartsen’, schrijven HOP en Jong Domus - die respectievelijk de huisartsen in opleiding en de jonge huisartsen vertegenwoordigen - in een reactie op de regeringsbeslissing.

Ongelukkige timing

De verenigingen wijzen erop dat ‘vele huisartsen-in-opleiding dit najaar zullen starten in hun eigen praktijk of instappen in een groepspraktijk’ en ‘hiervoor al maanden voorbereidingen aan het treffen zijn. ‘Zij hebben een financieel plan opgesteld met de veronderstelling dat ze konden rekenen op steun van de Vlaamse overheid. Het valt sterk te betreuren dat zij plots voor een voldongen feit worden gesteld.’

‘Dit gecombineerd met de extra kosten die voortkomen uit de Covid-19-pandemie zorgen ervoor dat vooral de nieuwe generatie getroffen zal worden’, schrijven HOP en Jong Domus, die de timing van de besparing betreuren. ‘Honderden huisartsen-in-opleiding en jonge huisartsen kregen de afgelopen maanden extra werk in de schoot geworpen. Velen hebben zich belangeloos ingezet in de opleidingspraktijk en op de triageposten.’

Verlening overgangsmaatregelen

De Vlaamse regering schrijft in de toelichting bij haar beslissing dat ‘door de vestigingspremie af te schaffen een marge overblijft om in 2020 via ad hoc financiering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken’.

Maar waar de vrijgekomen budgetten precies voor gebruikt zullen worden, blijft nog onduidelijk, hekelen HOP en Jong Domus. Ze vragen om de voorziene overgangsmaatregelen, die zouden lopen tot 30 juni, te verlengen tot de regering ‘kan aangeven waar het vrijgekomen budget voor gebruikt zal worden’.