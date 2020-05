Eerste golftoernooi sinds lockdown zit erop in Zuid-Korea

Zondag vond in het Zuid-Koreaanse Seoel de apotheose plaats van het KLPGA Championship, het eerste golftoernooi dat werd georganiseerd sinds het losbarsten van de coronacrisis.

Net zoals quasi alle andere sporten kwam ook het golf de voorbije maanden tot stilstand door het nieuwe coronavirus. Met het KLPGA Championship vond deze week het eerste golftoernooi sinds maart plaats. Traditioneel kan dit evenement op de Zuid-Koreaanse proftour maar op weinig belangstelling rekenen maar gezien de omstandigheden kwamen er wel verschillende grote namen aan de start. Drie speelsters uit de top tien tekenden present en het evenement werd ook uitgezonden in de Verenigde Staten, Canada en Japan.

De speelsters moesten gedurende het hele toernooi twee meter afstand houden van elkaar en er werd ook gevraagd zo vaak mogelijk een mondmasker te dragen. Bovendien werd er geen publiek toegelaten.

De overwinning was uiteindelijk voor de Zuid-Koreaanse Park Hyun-kyung. Zij haalde het voor landgenotes Bae Seon-woo en Lim Hee-jeong. Toen ze haar trofee in ontvangst nam, moest de laureate dat gemaskerd doen.

Vorige week startte in Zuid-Korea al het nieuwe voetbalkampioenschap. Dat was live te volgen in 36 landen.

(belga)

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE