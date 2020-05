‘Operatie Warp Speed’ met Belgisch randje: naar een coronavaccin voor het einde van het jaar?

Moncef Slaoui, een Marokkaan die in België woonde en werkte, is door Amerikaans president Donald Trump aangesteld als hoofd van ‘Operatie Warp Speed’. Hij moet de Verenigde Staten nog dit jaar een coronavaccin bezorgen.

Moncef Slaoui prijkte vier jaar geleden op de 29e plaats in de top van ‘50 grootste wereldleiders’ van het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Daarmee liet hij onder meer de Canadese president Justin Trudeau achter zich. Om maar te zeggen: de man die door Donald Trump werd aangesteld als hoofd van ‘Operatie Warp Speed’ is niet de minste.

De ambitie van die operatie - die haar naam ontleent aan de snelheid van de ruimteschepen uit sciencefictionserie Star Trek - is voor eind dit jaar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus op de markt te brengen. Een zeer ambitieuze, volgens sommige virologen zelfs ronduit naïeve doelstelling. Trump noemde het ‘de grootste wetenschappelijke, industriële en logistieke onderneming’ die zijn land gezien heeft sinds het Manhattanproject. Dat leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de ontwikkeling van de eerste atoombom.

‘Extreem uitdagend’

Slaoui heeft dus wel wat gewicht op zijn schouders. De 60-jarige immunoloog van Marokkaanse origine toonde zich tijdens een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis hoopvol: ‘Ik heb recent vroege gegevens gezien van een klinische proef met een coronavirusvaccin’, zei hij. ‘Die gaven me vertrouwen dat we tegen einde 2020 een paar honderd miljoen dosissen van een coronavaccin kunnen afleveren.’

‘Maar dit doel op tijd bereiken zal wel extreem uitdagend zijn’, voegde hij er aan toe. Slaoui komt gelukkig met tonnen ervaring. Als als grote baas van de vaccindivisie van de geneesmiddelengigant GlaxoSmithKline (GSK) kon hij al het allereerste malariavaccin op zijn conto schrijven, net als een vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Trump noemde Slaoui ‘een van de meest gerespecteerde mannen ter wereld in de productie van vaccins’. Bij GSK stuurt hij zo’n 100.000 mensen aan.

Van Agadir over Waver naar Washington

Moncef Slaoui werd geboren in de Marokkaanse stad Agadir. Zijn zus stierf op jonge leeftijd aan kinkhoest, wat de topwetenschapper in wording zou hebben gestimuleerd naar Europa te komen en immunologie en moleculaire biologie te beginnen studeren aan de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB).

Nadat hij daar zijn doctoraat behaalde, studeerde hij ook nog aan de Universiteit van Harvard. In 1985 keerde hij naar ons land terug, omdat zijn vrouw hier voor GSK een vaccin hielp ontwikkelen tegen hiv. Zo kwam Slaoui, via zijn vrouw, ook bij de Britse farmagigant terecht. Daarnaast gaf hij les aan de ULB. Het koppel woonde in Waver.

Sinds 2003 leidt Slaoui de wereldwijde vaccindivisie van GSK. In een interview met Le Soir zei hij ooit:‘In België vind je de beste experts, ervaring en infrastructuur’ voor de ontwikkeling van vaccins. ‘Het is onmogelijk die elders te dupliceren.’ Hopelijk lukt het hem ook met de Amerikaanse middelen. ‘We zetten alles op alles’, zei Slaoui in de rozentuin.