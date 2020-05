De bekendste toeristische trekpleister van Peru is de archeologische site Machu Picchu, maar het land heeft nog veel meer in petto. De Vinicunca of 'Regenboogberg' wordt een van de mooiste bergen ter wereld genoemd. De Australische fotograaf Tom Strickland bracht hem prachtig in beeld.

De kleuren zijn het gevolg van de vele verschillende mineralen in het gebergte. Voeg daar nog wat regenwater, wind en ongeveer 24 miljoen jaar erosie aan toe en je krijgt een prachtig gelaagd en gekleurd landschap. Het hoogste punt van de Regenboogberg ligt op 5.100 meter boven zeeniveau.

