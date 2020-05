Trend positief: aantal covid-19-besmettingen en opnames daalt

In ons land zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 291 mensen besmet met covid-19. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Crisiscentrum. Er zijn opnieuw 47 doden te betreuren. In totaal verloren 9.052 landgenoten de strijd met het virus.

Van de nieuwe besmettingen wonen 169 in Vlaanderen, 84 in Wallonië en 36 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Het totaal aantal besmette Belgen staat op 55.280. Er zijn 60 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, in totaal liggen 1.622 mensen in het ziekenhuis. Er worden 371 patiënten verzorgd op intensieve zorg, dat is een stijging met 7 in de voorbije 24 uur. Er werden in totaal 14.630 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 170 mensen de afgelopen dag.

Krijg dagelijks een melding met de laatste cijfers in onze app dS Nieuws. Die kunt u hier downloaden.

Deze week gaf viroloog Steven Van Gucht een aantal tips om een coronabesmetting te voorkomen. De opvallendste: sluit de toiletbril voor u doorspoelt.