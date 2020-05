Nieuw-Zeelandse premier botst op coronaregels bij brunch

De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, wordt geprezen om haar aanpak van de coronacrisis. Toen ze zaterdag wilde brunchen, kon ze echter niet binnen omdat het eethuis het maximum aantal klanten had bereikt. ‘Ik had niet gereserveerd’, reageerde haar verloofde Clarke Gayford.

De overheid in Nieuw-Zeeland loste donderdag een aantal van de strikte coronamaatregelen, cinema’s, cafés en winkelcentra mochten na twee maand terug openen. Wel is het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn in restaurants beperkt, moet er een afstand zijn van één meter tussen klanten en moeten ze blijven zitten. Toen Ardern met haar verloofde wilde brunchen in een eethuis in de hoofdstad Wellington, konden ze niet plaatsnemen omdat het maximum aantal klanten al was bereikt. ‘Dit is mijn verantwoordelijkheid, ik geraakte niet georganiseerd en had nergens gereserveerd’, zei Gayford op Twitter.

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service. — Clarke Gayford (@NZClarke) May 16, 2020

Het koppel werd na een paar minuten wel achternagelopen door de manager van de zaak, nadat een tafel was vrijgekomen. ‘Het was heel vriendelijk van hen om ons achterna te lopen toen een plek vrijkwam, A+ voor bediening’, schreef Gayford. De manager zei dat ze iedereen terughalen als een tafel net vrijkomt. ‘De premier had een fijne brunch en vertrok na een half uur’, zei de manager aan The Guardian. ‘Ze werd behandeld net als elke andere klant.’

‘De premier wacht in de rij, zoals iedereen’, liet een woordvoerder van Ardern weten. Wachten aan een restaurant of café zal volgens de woordvoerder nog even de norm zijn, door de coronarestricties.

In Nieuw-Zeeland zijn 1.500 mensen besmet geraakt met het coronavirus, er vielen 21 doden. In het land was het reproductiegetal eind april al minder dan 0,5. De ziekte werd er al niet meer niet doorgegeven in de gemeenschap.