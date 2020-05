De gewezen Amerikaanse president Barack Obama heeft zaterdag de aanpak van de coronacrisis in de VS gehekeld. Hij zei dat het de Verenigde Staten duidelijk ontbreekt aan leiderschap.

Barack Obama deed de uithaal naar het coronabeleid in zijn land in een online toespraak voor laatstejaarsstudenten van de HBCU-universiteiten (de Historically black colleges and universities), waar veel zwarte studenten zitten.

Volgens Obama heeft het gevreesde virus het 'gordijn weggetrokken van de gedachte dat de mensen aan de knoppen weten waarmee ze bezig zijn.' Verschillende van hen 'doen niet eens alsof ze verantwoordelijk zijn.'

Obama noemde geen namen, maar vrijdag al haalde hij ongenadig hard uit naar het coronabeleid van zijn opvolger Donald Trump in een andere toespraak. Trumps behandeling van de epidemie noemde hij in een gesprek met voormalige medewerkers 'een absoluut chaotische ramp.'

President Trump haalde deze week ook stevig uit naar zijn voorganger. Hij haalde op Twitter het woord 'Obamagate' boven en tweette er vorige zondag op los over wat hij de wandaden van president Obama noemt. In een persconferentie werd er gevraagd wat die wandaden juist waren, maar daar had Trump geen eenduidig antwoord op.