Poolse aartsbisschop kaart kindermisbruik aan bij Vaticaan

De belangrijkste Poolse aartsbisschop Wojciech Polak heeft het Vaticaan gevraagd een zaak van kindermisbruik in zijn land te onderzoeken. Hij liet weten dat bisschop Edward Janiak ervan wordt beschuldigd priesters van wie bekend is dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt uit de wind te hebben gehouden.

Het is ongezien dat in het streng katholieke Polen dergelijke informatie wordt doorgespeeld aan het Vaticaan. De melding geldt dan ook als een test voor de procedures die de paus vorig jaar introduceerde om een einde te maken aan dit soort misstanden. De opmerkelijk actie van Polak dwingt het Vaticaan haast een onderzoek te starten naar deze affaire.

‘Ik vraag priesters, nonnen, ouders en leraren om zich niet te laten leiden door de valse logica de kerk te beschermen die met succes misbruikers verborgen houdt’, aldus Polak. ‘Er moet binnen de geestelijkheid geen mogelijkheid zijn minderjarigen seksueel te misbruiken. We staan niet toe dat deze misdaden met de mantel der liefde worden bedekt.’

De zaak kwam onder de aandacht door een documentaire van de broers Tomasz en Marek Sekielski die zaterdag in première ging en na enkele uren al meer dan 1 miljoen keer bekeken werd op YouTube. Die laat zie hoe Janiak, nog altijd in functie in het bisdom Kalisz, nalaat actie te ondernemen tegen priesters die bekendstaan om hun wandaden tegen kinderen.

Het eerste deel van de documentaire die in mei 2019 werd gelanceerd en al 23 miljoen keer werd bekeken, bracht een debat op gang over pedofilie binnen de Poolse katholieke kerk. Toch worden geestelijken die van dergelijke wantoestanden beschuldigd worden vaak niet gestraft in Polen en worden ze gewoon overgebracht naar een andere bisdom.

Janiak heeft niet gereageerd op de aantijgingen. Zijn kerkbestuur zei ter verdediging dat niet het hele verhaal van de ouders van vermeende slachtoffers is te zien in de film. Hun zou zijn aangeraden meteen een aanklacht in te dienen bij Justitie.

Volgens de Poolse Kerk werden tussen 1990 en midden 2018 klachten ingediend rond seksueel misbruik van minderjarigen tegen 382 priesters. De klachten hadden betrekking op 625 slachtoffers.

De documentaire en de melding van Polak komen er net op het moment dat in Polen de honderdste verjaardag van Paus Johannes Paulus II gevierd wordt.