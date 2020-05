Italiaanse clubs mogen maandag weer in groep trainen, nog geen datum voor herstart competitie

Vanaf 18 mei mogen de Italiaanse voetbalclubs weer in groep trainen. De regering zette daarvoor vorige week al het licht op groen. Premier Giuseppe Conte bevestigde de beslissing zaterdag.

Sinds 4 mei zijn individuele trainingen toegelaten in Italië, maar strikte gezondheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het risico op besmetting minimaal is. Vorige week zette de minister van Sport Vincenzo Spadafora het licht op groen voor het hernemen van de groepstrainingen vanaf 18 mei. Conte bevestigde deze beslissing.

De Italiaanse voetballiga zou graag de Serie A op 13 juni hervatten, maar de regering moet zich nog hierover uitspreken. Omwille van de coronacrisis ligt de competitie stil sinds 9 maart.

Conte temperde zaterdag de verwachtingen voor een hervatting van de Serie A. “Iedereen moet snappen dat er aan bepaalde voorwaarden voldoen moet zijn om sportkampioenschappen weer te kunnen opstarten, met maximale veiligheid”, zei Conte. “We hebben hiervoor garanties nodig. Meer dan dat er nu voorhanden zijn.”

Twee spelers van Parma in quarantaine na positieve test

Twee spelers van Parma zijn ondertussen wel in quarantaine geplaatst nadat ze positief getest hebben op het coronavirus. Dat heeft de Italiaanse club zaterdag gemeld.

Beide spelers vertonen geen symptomen en zijn in prima fysieke paraatheid, benadrukt Parma. Het duo is in isolatie geplaatst en staat onder voortdurend toezicht.