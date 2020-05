Zorgpersoneel keert Premier Wilmès de rug toe bij bezoek aan Brussels ziekenhuis

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis heeft premier Sophie Wilmès (MR) zaterdag enkele Brusselse ziekenhuizen bezocht. Wilmès wilde er de zorgverleners bedanken voor het geleverde werk, maar ze werd zeer koel ontvangen.

Sophie Wilmès ging onder meer naar de spoedafdeling van het Sint-Pietersziekenhuis en naar het Deltaziekenhuis in Brussel. Maar ze werd er niet hartelijk ontvangen door de personeelsleden. Die vormden een erehaag maar toen de premier arriveerde, draaiden ze zich plots allemaal om. Een symbolische daad volgens het personeel.

Bezoeken aan Deltaziekenhuis en UMC Sint-Pieter waren belangrijke momenten van ontmoeting en dialoog voor zowel het verplegend personeel als voor mij. Gezondheidssituatie, mentale belasting, waardering van het beroep, financiering van de gezondheidszorg -het is allemaal besproken pic.twitter.com/g8xyFE6ykN — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 16, 2020

De sector heeft een aantal koninklijke besluiten om mogelijk personeel op te vorderen in geval van nood slecht onthaald. De verpleegkundigen zijn van oordeel dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd en zich voldoende beschikbaar hebben getoond tijdens de hele gezondheidscrisis. Het zorgpersoneel eist bovendien - sedert maanden - een herwaardering van hun beroep. Maar daar komt (te) weinig van in huis.

De eerste minister toonde begrip en zei dat ze was gekomen om een ‘boodschap van verzoening’ te brengen. ‘Iedereen is op de hoogte van de benarde situatie van het ziekenhuispersoneel. Die was er al voor de crisis en de moeilijkheden zijn enkel maar toegenomen’, zei Wilmès.

‘Ik kan me niet voorstellen dat de periode na de crisis wordt herleid tot wat hiervoor was’, verklaarde de premier nog. ‘Het zal nodig zijn om het beroep van verpleegkundige structureel te herwaarderen. Dat is een zekerheid.’

De premier bedankte het personeel ook voor de bergen werk die werden verzet tijdens de coronacrisis.