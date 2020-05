De bal mag dan wel opnieuw rollen in de Bundesliga, voetbal in coronatijden zorgt wel voor bevreemdende beelden. Wie had twee maanden geleden immers durven vermoeden dat topvoetbal er zo zou uitzien: lege stadions, social distancing tussen spelers met elleboogvieringen, wisselspelers op anderhalve meter en mondmaskers langs de zijlijn,...