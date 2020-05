KBVB-voorzitter Mehdi Bayat in de verdediging: “Pro League probeerde sportieve ethiek te respecteren”

Volgens Mehdi Bayat wilde de Pro League, bij de beslissingen over het wegens de coronacrisis stopgezette kampioenschap, steeds de “sportieve ethiek respecteren”. Dat heeft de bestuursvoorzitter van Charleroi, en voorzitter van de Belgische Voetbalbond (KBVB), daags na de Algemene Vergadering van de Pro League verteld tijdens een Facebook Live op de pagina van de Zebra’s.

De Pro League hakte vrijdag definitief de knoop door: het seizoen 2019-2020 werd stopgezet met Club Brugge als kampioen en Waasland-Beveren als degradant. Vooral die degradatie heeft grote gevolgen voor meerdere clubs, aangezien het lange tijd leek dat volgend seizoen 18 clubs in 1A zouden mogen aantreden. Vooral de manier waarop die beslissing tot stand kwam, oogstte heel wat kritiek.

“Met de coronacrisis beleven we een uitzonderlijke situatie”, verdedigt Bayat de huidige gang van zaken. “We moesten alles wikken en wegen en de sportieve ethiek maximaal respecteren. Met de Pro League vonden we het dus logisch om Club Brugge als kampioen aan te duiden, omdat 29 van de dertig speeldagen van de reguliere fase achter de rug waren. Club verdiende de titel dus.”

“Maar als er een kampioen is, moet er ook een zakker zijn, om de geest van de sport te respecteren. Waasland-Beveren stond laatste en is dus de logische degradant. En vanuit die redenering dient er ook een stijger uit 1B te zijn. Daarom dat er ruimte is voor de return van de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot.”

“Zo goed als zeker zonder fans herstarten”

De Pro League hoopt dat volgend seizoen op 7 augustus kan starten. “Dat hangt natuurlijk ook samen met een strikt protocol dat we gaan opstellen om de gezondheid van de spelers, en iedereen daarrond zoals stafleden, te verzekeren”, vevolgde Bayat. “De Nationale Veiligheidsraad verbood al tot 31 augustus massa-events, waardoor we dus zo goed als zeker zonder fans moeten starten. Maar we gaan alles analyseren en misschien zal het alsnog mogelijk zijn met een klein aantal supporters in de stadions. Maar de gezondheid van iedereen krijgt uiteraard voorrang. Een mogelijke beslissing hierover komt ook pas na overleg met de regering en experts, die we volledig steunen.”