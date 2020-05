Woordvoerster Voedselagentschap met de dood bedreigd in zaak rond katje Lee

Helène Bonte, de woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, heeft klacht ingediend bij de politie nadat ze doodsbedreigingen had gekregen. De bedreigingen komen er nadat het FAVV besliste dat de kat die Selena Ali uit Peru meenam, een spuitje moet krijgen.

Op sociale media doken de voorbije dagen zeer grove opmerkingen op aan Bontes adres - ‘dierenbeul’ was daarbij nog een van de vriendelijkere. Ze kreeg ook bedreigingen via e-mail en sms. ‘Als woordvoerder heb je een olifantenhuid nodig - mijn naam representeert het hele agentschap’, zegt Bonte, die er nog maar sinds februari aan de slag is.

De lokale politie stuurt nu extra patrouilles langs de woning van Bonte. Het FAVV roept op tot respect: ‘Onze medewerkers doen gewoon hun job.’

Het kortgeding van het FAVV tegen de studente Selena Ali (23) en katje Lee is intussen uitgesteld naar 29 mei. Het FAVV eiste 5.000 euro per uur dat de kat niet wordt overgedragen voor euthanasie en hersenonderzoek.

Hoewel een kat met rabiës erg gevaarlijk is, werd de zaak twee weken uitgesteld. De procureur is van oordeel dat er best zo snel mogelijk wordt gezocht naar een compromis en dat de politie daar een begeleidende rol in kan spelen. Het FAVV hoopt dat de kat intussen toch nog vrijwillig wordt afgestaan.