EuroMillions League basketbal wil op 3 oktober met zelfde competitieformat herbeginnen

De Pro Basketball League heeft op een voorzittersvergadering de contouren vastgelegd van het seizoen 2020-2021 van de EuroMillions League. Centraal in het geheel staat de veiligheid van alle stakeholders en een competitie met een afdoende voorbereidingsperiode die voor de fans in optimale omstandigheden georganiseerd kan worden.

In wat mogelijks een overgangsjaar wordt naar een BeNeLeague, hebben de clubs besloten om vast te houden aan de formule die vorig seizoen werd geïntroduceerd. Als startdatum wordt 3 oktober 2020 vooropgesteld, maar tot 7 november kan er begonnen worden met behoud van dezelfde modaliteiten, moest blijken dat een later begin zich opdringt.

Het reguliere EuroMillions Basketball League seizoen zal dus opnieuw afgewerkt worden in 2 competitierondes. De eerste ronde wordt gespeeld in 2 poules, waarbij de ploegen ingedeeld worden op basis van het eindklassement van het seizoen 2019-2020. Poule A herbergt clubs 1-3-5-7-9 (Oostende-Antwerp Giants, Charleroi-Mechelen en Brussels), terwijl in poule B clubs 2-4-6-8-10 (Bergen-Limburg United-Okapi Aalstar-Luik-Leuven Bears) het tegen elkaar opnemen.

Binnen een poule bekampt elke club elkaar één keer uit en thuis. In de tweede competitieronde nemen alle clubs het één keer tegen elkaar op uit en thuis. Punten uit de eerste competitieronde worden behouden bij het begin van de tweede ronde. De play offs vatten aan op 19 mei 2021 en eindigen op vraag van FIBA ten laatste op 15 juni 2021. Deze worden gespeeld met 8 clubs waarbij de kwartfinales, halve finales en finale respectievelijk in een best of 3, best of 3 en best of 5 format afgewerkt zullen worden.

“Door terug te grijpen naar dezelfde formule, komen we met een gekend concept dat ons overigens nog flexibiliteit geeft om in te spelen op onvoorziene omstandigheden, moest dat nodig blijken”, stelt general manager Wim Van de Keere. “Bovendien zijn op die manier alle data van de wedstrijden aan het begin van het seizoen gekend, hetgeen naar planning voor clubs, fans, partners en media een belangrijk gegeven is.”

Wat de Beker van België betreft, wordt momenteel in samenspraak met Basketball Belgium bekeken of er kan geëvolueerd worden naar een pouleformat met een mix van clubs uit de EuroMillions Basketall League en Top Division Men. De finale van de Beker van België zal doorgaan op 21 maart 2021, het Orange All Star Game wordt gepland op 10 april 2021. Voor de Belgian Basketball Awards moet 15 mei 2021 vrijgehouden worden in de agenda’s.

Europese tickets

Twee clubs zijn zeker van deelname aan de Basketball Champions League. Filou Oostende is automatisch gekwalificeerd voor het reguliere seizoen terwijl Belfius Mons-Hainaut deelname aan dat reguliere seizoen moet veiligstellen door de qualification round te overleven. Voor Telenet Antwerp Giants wordt één van de 4 wildcards aangevraagd die jaarlijks door de BCL worden uitgereikt.

Niet achter gesloten deuren

Het kunnen ontvangen van een zo groot mogelijk aantal fans op de wedstrijden is van primordiaal belang. “Onze clubs drukken unaniem de wens uit om niet voor gesloten deuren te spelen, aangezien dit financieel niet houdbaar is”, stelt PBL-voorzitter Arthur Goethals. “De gezondheid van alle belanghebbenden staat natuurlijk voorop. We houden er rekening mee dat er mogelijks nog beperkingen zullen zijn, maar het toelaten van 2000 toeschouwers lijkt een minimum. Na het ingekort seizoen 19-20 zou het alvast een goede zaak zijn moesten er aan de fans meer wedstrijden aangeboden kunnen worden door te evolueren naar een pouleformat voor de Beker van België.”

De toegang tot het streamingplatform embltv blijft gratis voor het seizoen 2020-2021. Na een eerste seizoen, wordt bekeken om de kwaliteit van de streams te verhogen door stabielere beeldkwaliteit en connecties te voorzien en eventueel commentaar aan de wedstrijden toe te voegen. Daarnaast wil de league verder blijven focussen op de productie van highlights en korte digitale content op social media.

“We gaan het laatste seizoen in van onze deal met onze private mediapartners Proximus, Telenet en VOO en publieke zenders VRT en RTBF. De introductie van de tv-wedstrijden op vrijdagavond vorig seizoen rendeerde en die lijn willen we doortrekken. Digital wint ongetwijfeld aan belang en moet verder ontwikkeld worden, maar we willen toch ook blijven focussen op de productie van een kwaliteitsvol tv-product”, vervolgt Wim Van de Keere. “Ook de zondagnamiddag op Sporza en de visibiliteit voor onze sport op de publieke zenders blijft een cruciale as in onze mediastrategie.”

BeneLeague 2021-2022

Door de coronaproblematiek moest de focus even verlegd worden, maar de EuroMillions League en haar clubs blijven vastbesloten om naar een definitief groen licht voor de BeNeLeague te evolueren in het laatste kwartaal van 2020. Werkgroepen gaan aan de slag met als opdracht de belangrijkste aspecten van de samenwerking verder uit te werken op sportief, commercieel en financieel vlak. Ook op het vlak van reglementen, zoals licentievoorwaarden, zullen de competities naar elkaar toe moeten groeien en tenslotte moet er een performant governance model komen inclusief operationele werking.

Voorzitter Arthur Goethals vult aan: “De lichte vertraging die we opgelopen zijn, zal ons niet weerhouden om het werk samen met de clubs op een fundamenteel correcte manier aan te pakken zodat alle partijen een heel duidelijk zicht hebben op het project dat we de komende jaren samen vorm willen geven. Met Hypercube beschikken we over een externe partner die ervaring heeft in dergelijke trajecten en beide leagues perfect kan begeleiden.”

De vergadering gaf unaniem groen licht aan voorzitter Arthur Goethals om met zijn management team (samengesteld uit vertegenwoordigers van Bergen, Brussel en Limburg en general manager Wim Van de Keere) het cruciale jaar dat wordt ingegaan verder te begeleiden en de opvolging voor te bereiden. Arthur Goethals, voorzitter PBL: “Solidariteit en flexibiliteit bij alle stakeholders zal volgend seizoen van primordiaal belang worden. Topsport is een complex geheel van veel belanghebbende partijen, van clubs, spelers en fans over partners en media tot dienstverleners in communicatie en catering toe. Wij konden in de moeilijke afgelopen periode rekenen op veel begrip en solidariteit bij veel stakeholders en zijn hen daar dankbaar voor. Ook in de toekomst zal er begrip en vooral een grote zin voor realisme nodig zijn bij alle partijen om de heropstart te begeleiden en onze geliefde sport weer te doen bloeien. Terwijl de definitieve beslissing rond de heropstart bij de overheid blijft, zijn we van mening dat we vandaag met onze clubs een eerste stap in dit proces gezet hebben. Ik wens de clubs dan ook te bedanken voor het vertrouwen en kijk ernaar uit het werk verder te zetten.”

LEES OOK. Waarom beginnen met halve speelronde een slechte formule is!