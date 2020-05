Waarom België zo sterk staat in de race naar een vaccin, de coronadoden nog lang te leven hadden en covid-19 het strand laat bloeien

Nu de kinderen kunnen vertellen hoe kil de school aanvoelt, en u zelf de wegwijzers en rood-witte linten in uw kantoor of fabriek en het eenrichtingsverkeer in de winkelstraat zag, daalt het besef in dat de oude wereld niet meer terugkomt. Dus moeten we een nieuwe uitvinden. Dit vind ik negen van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. België racet mee naar het vaccin

Een vaccin moet vanzelfsprekend de hele mensheid ten goede komen. Maar nu toch even egoïstisch geredeneerd: zelfs als de grootmachten erom vechten, staat ons land er niet slecht voor. Grote vaccin- en productiebedrijven op eigen bodem, vele duizenden wetenschappers, sterk academisch onderzoek, intensieve samenwerking.

• België staat op de wereld kaart als vaccinland

2. De man die met Lufthansa worstelt

In de onderhandelingen over Brussels Airlines schijnen de Duitsers de beste kaarten te hebben omdat ze laten uitschijnen dat Brussels Airlines voor hen niet zo belangrijk is. Wie is de man die desondanks namens de Belgische regering en in ruil voor 390 miljoen iets uit de brand moet slepen?

• Koen Van Loo, redder van bedrijven met overheidsgeld

• Geld in ruil voor groen

Foto: Anne Van Aerschot

3. Cultuur in nood

De situatie in de cinema’s, de muziekwereld en de theaters is hopeloos en ernstig. Er is zelfs geen exitstrategie. Dit is de alarmbel, schrijft de cultuurredactie in een reeks artikels

• De laatste doet het licht aan

4. De ware tol van de pandemie

Klopt de boude bewering dat we de wereld lamleggen om tachtigplussers te redden die te dik zijn en gerookt hebben en die toch nauwelijks nog te leven hebben? Neen.

• ‘Covid-dode verliest gemiddeld meer dan tien levensjaren’

5. Hoe belangrijk is het reproductiegetal?

Eén getal zal de komende weken en maanden ons leven beheersen: het reproductiegetal. De Duitsers gaan ons voor in een dagelijks rapportje over de R-waarde.

• De R van risico op een tweede piek

Foto: epa

6. Op zee en in de val

De regels van de quarantaine regeren niet alleen aan land. Op zee zit de bemanning van de duizenden vrachtschepen in de val. Ze bevoorraden alle hoeken van de wereld, maar mogen nu zelfs niet voor dringende medische hulp van hun schip.

• Gevangen op een cargo

7. Natuur profiteert van kalmte

Bij dit artikel voelde ik een lichte ontroering opwellen. Twee maanden mogen wij niet op het strand en het staat daar al helemaal in bloei.

• Verlaten strand laat plantjes herademen

8. Tijd voor uw aangifte

Niemand zeurt nog over het nut van belastingen betalen, maar toch verdwijnt de aandrang niet om niet meer te betalen dan strikt nodig. Daarom heeft de grote belastinggids die De Standaard donderdag publiceerde, ook aandacht voor wat de fiscus u gunt. Zoals kortingen op een hele reeks gezinsuitgaven. Lees en doe uw voordeel.

• De fiscus betaalt mee

• Pensioensparen kan op zes manieren

Foto: rr

9. Contact tracers nog aan toe

Corona-Engels dringt als een virus onze taal binnen. Hoe kweken we daar antistoffen tegen? Door een fantastische lading heerlijke nieuwe woorden

• Moet ons Nederlands een mondmasker aan?