Socialistische tandem Rousseau-Magnette blaast regeringsvorming nieuw leven in

De voorzitters van SP.A en PS hebben de handen in elkaar geslagen om de regeringsvorming nieuw leven in te blazen. Samen voeren ze verkennende gesprekken met de andere partijvoorzitters. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd aan De Standaard.

Al vier partijvoorzitters zijn de voorbije week langsgekomen bij Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magette (PS). De komende dagen komen de volgende vier langs. Dat bevestigen bronnen bij de beide partijen. De inzet van die gesprekken is om af te tasten hoe de andere partijen de mogelijke vorming van een nieuwe federale regering tegen september zien.

‘Dit is nog maar een eerste stap’, is bij de PS te horen. ‘Maar het is wel logisch dat de grootste politieke familie daarvoor het initiatief neemt.’ De partijen staan voor een bijzondere uitdaging. Niet alleen moeten ze een doorstart maken op de puinhopen van de mislukte gesprekken van de voorbije maanden. Als ze tegen september een nieuwe regering willen hebben, moeten ze daarvoor ook een volledig nieuwe werkmethodiek uitvinden.

Nieuwe Open VLD-voorzitter

In normale omstandigheden beslist de koning wie verkenner, informateur of formateur wordt. Maar omdat de regering-Wilmès niet in lopende zaken is, mag de koning wettelijk geen enkel initiatief nemen. En dat blijft zo tot zolang de regering het vertrouwen van het parlement heeft, en dat eindigt (normaal gezien) pas in september.

Op welke manier de onderhandelingen dan wel moeten verlopen, is een belangrijk onderwerp in de gesprekken die de twee socialisten voeren. Tegen volgend weekend moet daar meer duidelijkheid over zijn. Dan zou er in principe een kader moeten komen om te onderhandelen. Tegen dan is misschien ook al bekend wie de nieuwe voorzitter van Open VLD wordt, en kan die meteen inschuiven. Als er een tweede ronde nodig is, dan zal dat een week later zijn.

De samenwerking tussen Rousseau en Magnette is opmerkelijk omdat de twee midden maart, bij de mislukte vorming van een noodregering, een zware clash hebben gehad. In het weekend van de onderhandelingen veegde Magnette op de Franstalige televisie de plannen van tafel, nog voor hij dat met Rousseau had besproken. In de interviews achteraf nam Rousseau geen blad voor de mond, en zei ontgoocheld te zijn in zijn Franstalige collega. Afgaande op hun gezamenlijk initiatief nu blijken de brokken intussen gelijmd.