83-jarige man overlijdt na aanrijding door tram in Deurne

Foto: WAS

In het Antwerpse Deurne is zaterdagvoormiddag een 83-jarige man overleden nadat hij werd aangereden door een tram. De man kwam ten val tussen de tram en de halte en werd door het voertuig aangereden. Vermoedelijk had de chauffeur niets door. Dat meldt de lokale politie.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar vermoedelijk was de man net te laat voor zijn tram en viel hij, in een poging om nog in te stappen, tussen perron en voertuig. ‘Verschillende getuigen zagen de tram vertrekken terwijl de persoon tussen perron en tram lag’, bevestigt Christel Minne van het Antwerpse parket.

Het slachtoffer werd meegesleurd door de vertrekkende tram. Wellicht heeft de chauffeur niets gemerkt van het ongeval. Ter hoogte van Gitschotelei kon de chauffeur even later worden gestopt, hij wordt nu bevraagd over het incident. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

Door het ongeval zijn tramlijnen 4 en 9 verstoord. Tram 4 rijdt via Nationale Bank en lijn 1 naar Rooseveltplaats en via lijn 24 naar Silsburg. Er rijden geen trams tussen Nationale Bank en Berchem-Station en Berchem-Sation en Ekselaar. Lijn 9 keert al ter hoogte van Groenenhoek. Tussen Berchem-Station en Silsburg werd een pendelbus ingezet.