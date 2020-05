Dit probleem kennen wij niet: Spaanse profliga wil clubs financieel compenseren indien ze vliegtuigen moeten charteren

De Spaanse profliga (LFP) heeft zich bereid getoond clubs financieel te steunen zodat zij bij de (mogelijke) hervatting van La Liga in juni vliegtuigen kunnen charteren en zo veilig de tegenstander kunnen bereiken.

Voorzitter Javier Tebas zei in een videoconferentie met de Spaanse eersteklassers “dat de verplaatsingen op de meest veilige manier moeten gebeuren”.

Dat betekent dat clubs geregeld vliegtuigen zullen moeten charteren, een financiële inspanning die niet alle clubs in La Liga zich kunnen veroorloven. De Spaanse profliga is echter bereid in dat geval in te springen.

De Spaanse profliga bereidt zich intussen helemaal voor om het seizoen in Spanje op 12 juni opnieuw op te starten. De handleidingen voor de clubs worden afgewerkt. Er blijft wel discussie met de clubs over het feit of een quarantaine met het team voor de nieuwe start noodzakelijk is. La Liga is voorstander, maar de spelers niet. Een compromis kan zijn dat spelers één week voor de eerste competitiewedstrijd in lockdown gaan met hun teammaats. (belga)