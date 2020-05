Giro voor beloften verhuist naar begin september

De Ronde van Italië voor renners onder 23 jaar zal dit jaar doorgaan tussen 29 augustus en 6 september. Dat maakte de organisatie zaterdag bekend op sociale media. Oorspronkelijk zou de rittenkoers tussen 4 en 14 juni hebben moeten plaatsvinden, maar daar trok de coronacrisis in Italië een streep door.

Het parcours op de nieuwe datum werd nog niet bekendgemaakt, maar de organisatie kon wel meegeven dat het nieuwe parcours in grote delen hetzelfde zal zijn als hetgeen de organisatie in januari aankondigde, toen het nog veronderstelde in juni te kunnen organiseren.

Vorig jaar won de Colombiaan Andrés Carmilo Ardila (foto) de Ronde van Italië U23. Hij ondertekende nadien een profcontract bij WorldTour-team UAE Emirates. Op het palmares van de ‘Baby Giro’ staan met Marco Pantani, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca en meer recent Carlos Betancur en Pavel Sivakov grote namen. Er won nog nooit een Belg. (belga)