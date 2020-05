Toni Kroos ziet zich zijn carrière beëindigen bij Real Madrid

Duits international Toni Kroos zou zijn voetballoopbaan graag afsluiten bij Real Madrid, de club waar hij sinds 2014 speelt. Dat verklaarde hij in een interview met Eurosport, waarin hij ook nog eens benadrukte nooit spijt te hebben gehad van zijn beslissing Bayern München te hebben verlaten.

“Mijn doel is nog de komende drie seizoenen voor Real Madrid te spelen”, legde de wereldkampioen van 2014 uit. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog tot medio 2023.

“Ik zal dan 33 jaar zijn en het zal het juiste moment zijn om me af te vragen of ik nog verder ga. Hoe voel ik me dan fysiek? Ben ik dan nog gemotiveerd? Heb ik nog zin om door te gaan? En dan zien we wel wat de antwoorden op die vragen zijn. Drie jaar in het voetbal is een lange periode, drie jaar bij Real Madrid is nog langer.”

De intussen dertigjarige Kroos kwam ook nog kort terug op zijn vertrek bij Bayern München in 2014, een afscheid in mineur omdat de middenvelder zijn contract niet wilde verlengen. “Achteraf denk ik dat er bij Bayern verschillende mensen spijt hebben dat ze mij hebben laten vertrekken”, zei Kroos. “Maar zelf heb ik nergens spijt van. Ik heb mijn overtuigingen en die van Bayern waren anders. Er zat niets anders op dan te vertrekken.”

De 96-voudig international kwam ook terug op zijn uitspraak die hij in het begin van de coronacrisis deed. De Duitser bekritiseerde toen de salarisverlagingen bij veel topclubs. “Ik zei wat ik zei op een moment dat we nog niet aan het onderhandelen waren met de club over een loonverlaging”, besloot Kroos. “Ik verkies mijn volledig salaris te krijgen en er dan iets mee te doen voor zij die het meer nodig hebben dan mij. Maar toen de club ons benaderde, was het logisch dat we een deel van ons loon afstonden aan de personeelsleden van de club. Daar stond ik helemaal achter.”

Begin april bereikten de club en haar spelersgroep een akkoord voor een salarisverlaging van op z’n minst tien procent voor de rest van het jaar. (belga)