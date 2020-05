De Brit James Ruffell besloot onlangs om wat vrolijkheid in zijn dorpje Sonning-on-Thames te brengen. Hij stelde een 'silly walks'-zone in voor zijn huis. In de video hierboven ziet u hoe de voorbijgangers daar zo gek mogelijk gehoor aan geven.

Een gezin in de Amerikaanse staat Michigan deed eind vorige maand hetzelfde. Bekijk in de video hieronder hoe de voorbijgangers met verve hun 'silly walks' doen.