Verdachte van Rwandese genocide opgepakt nabij Parijs

Félicien Kabuga, een belangrijke verdachte van de Rwandese genocide die nog voortvluchtig was, is opgepakt in de buurt van de Franse hoofdstad Parijs. Dat heeft het parket-generaal bekendgemaakt.

Kabuga werd zaterdagochtend om 7.30 uur gearresteerd in zijn appartement in Asnieres-Sur-Seine, nabij Parijs, waar hij woonde onder een valse naam.

Kabuga wordt al 25 jaar lang gezocht wegens mensenrechtenschendingen. Hij wordt beschouwd als een van de financiers van de genocide. Hij zou de Interahamwe hebben opgericht, gewapende milities die een grote rol speelden bij de genocide van 1994. Kabuga zat ook achter de massale import van kapmessen en ander gereedschap dat bij die genocide werd gebruikt.

De Verenigde Staten hadden een beloning van 5 miljoen Amerikaanse dollar vrijgemaakt voor tips die zouden leiden tot de arrestatie van Kabuga.

Zeven aanklachten

‘Deze arrestatie laat zien dat plegers van genocide ter verantwoording kunnen worden geroepen, ook 26 jaar na hun misdaden’, reageert de Belg Serge Brammertz zaterdag. Hij is de hoofdaanklager van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), een internationaal strafhof dat het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het Rwanda-tribunaal in de Tanzaniaanse stad Arusha afrondt.

Kabuga zal worden voorgeleid voor het IRMCT in Den Haag. In 1997 werden zeven aanklachten tegen hem geformuleerd, die allemaal betrekking hebben op de Rwandese genocide.

De genocide in Rwanda begon op 7 april 1994, enkele uren nadat het presidentiële vliegtuig, met aan boord president Juvénal Habyarimana en zijn Burundese ambtgenoot, in nog onopgehelderde omstandigheden werd neergeschoten. Op goed 100 dagen tijd werden zeker 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omgebracht.