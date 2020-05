Antwerp-speler Wesley Hoedt onderhoudt zijn conditie bij Nederlandse topclub

Wesley Hoedt traint sinds deze week individueel mee bij de Nederlandse topclub AZ, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. De 26-jarige Nederlandse verdediger werd dit seizoen door Antwerp gehuurd van Premier League-club Southampton, maar lijkt ondanks een sterk seizoen toch opnieuw te moeten vertrekken bij de Great Old. De aankoopoptie in zijn contract zou immers acht miljoen euro bedragen.

AZ meldde vrijdag op haar website dat het Hoedt verwelkomde om zijn conditie te onderhouden bij de club. In Nederlandse media circuleert echter ook het bericht dat de Alkmaarders graag de verdediger opnieuw zouden aantrekken. Hoedt maakte in december 2013 zijn debuut in het profvoetbal bij AZ. Hij bleef er tot de zomer van 2015 toen een transfer naar Lazio Roma volgde. Van daaruit ging het in de zomer van 2017 naar Southampton, dat hem in het voorjaar van 2019 verhuurde aan Celta de Vigo en dus dit seizoen aan Antwerp.

De voorbije dagen kregen met coach Laszlo Bölöni, doelman Sinan Bolat en aanvaller Kevin Mirallas al drie grote namen te horen volgend seizoen niet meer naar Deurne Noord te moeten afzakken. Ook de contracten van middenvelder Steven Defour en topschutter Dieumerci Mbokani lopen af. Het elftal van het stamnummer één lijkt er volgend seizoen helemaal anders te gaan uitzien. (belga)