Nu meer dan 9.000 doden, afgelopen etmaal 345 nieuwe besmettingen met coronavirus

Het Nationaal Crisiscentrum meldt dat de afgelopen 24 uur 345 nieuwe besmettingen met het coronavirus werden gerapporteerd. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 54.989. In totaal bezweken al 9.005 mensen in ons land aan het virus.

Vrijdag zijn 47 patiënten overleden aan het nieuwe coronavirus. 25 van hen overleden in het ziekenhuis, 22 in een woonzorgcentrum. Van die laatste groep werd 73% bevestigd door een covid-test.

Vrijdag werden ook 65 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Anderzijds mochten 159 mensen het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten dat momenteel in het ziekenhuis ligt op 1.750. In de intensieve zorgen liggen in totaal 364 patiënten, dat is een verdere daling met 16 de afgelopen 24 uur.

208 van de 345 nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, 99 in Wallonië en 36 in Brussel. Van twee patiënten is er geen informatie over de woonplaats.

Op de persconferentie vrijdag legde viroloog Steven Van Gucht uit hoe het zit met de oversterfte in ons land.