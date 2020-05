RB Leipzig heeft vliegtuigtrap nodig om maatregelen voor reservebank te respecteren

Bundesliga-club RB Leipzig heeft een vliegtuigtrap in het stadion laten plaatsen om te voldoen aan een van de vele voorschriften die gelden bij de hervatting van de Bundesliga. Aangezien ook op de reservebank iedereen onderling minimaal 1,5 meter afstand moet houden, worden heel wat wisselspelers en stafleden naar de achterliggende tribune verwezen. Daar zit in het stadion van Leipzig echter een hoogteverschil van 3 meter tussen.

De club riep daarom de hulp in van vliegveld Leipzig-Halle. “Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen. Wij helpen graag”, zei een woordvoerder van het vliegveld. Met een trailer werd een vliegtuigtrap afgeleverd bij de Red Bull Arena. De trap komt naast de dug-out te staan, waarin behalve hoofdtrainer Julian Nagelsmann alleen zijn assistenten, de clubarts en wat fysiotherapeuten plaatsnemen. De reserves en de rest van de staf zit 3 meter hoger op de tribune.

RB Leipzig, de nummer 3 van de Bundesliga, neemt het vanaf 15u30 in een verder lege Red Bull Arena op tegen SC Freiburg. “Blijf alsjeblieft thuis en moedig ons vanaf je balkon aan, wellicht horen we jullie in het stadion”, zei Nagelsmann in een videoboodschap aan de fans.

(belga)