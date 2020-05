Brusselse politieagent vervolgd voor mishandeling Soedanese man

Een politieman die betrokken was bij de vermoedelijke mishandeling van een Soedanese man, op 21 april aan het Anneessensplein, wordt door het Brusselse parket vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen en vernieling van andermans goederen. Dat meldt RTBF en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De agent moet al op 5 juni voor de correctionele rechtbank verschijnen.

Het incident vond op 21 april rond 22.15 uur plaats op het Anneessensplein. Volgens Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, die een deel van de feiten zag gebeuren, werd een Soedanese man die op weg was naar een van de hotels die daklozen opvangen, op brutale wijze tegengehouden en opgepakt door een politiepatrouille. Daarbij zouden klappen gevallen zijn en zou de gsm van de Soedanees vernield zijn.

De man werd daarop meegenomen in een politiecombi, om een half uur later in de Fabrieksstraat uit het voertuig te worden gezet. Daar werd de jongeman, die ook met pepperspray zou bewerkt zijn, in tranen aangetroffen. Hij werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis om de verwondingen aan zijn ogen en op zijn lichaam te laten verzorgen.

Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek naar de feiten en liet de vier betrokken agenten oppakken en ondervragen. Intussen werd één van die agenten door de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene tijdelijk geschorst. Het parket heeft nu beslist die agent rechtstreeks te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. De man moet er zich al op 5 juni verantwoorden en riskeert, als hij veroordeeld wordt, een gevangenisstraf die kan oplopen tot 3 jaar.