Joachim Coens: ‘Staat moet geen aandeelhouder worden van Brussels Airlines’

De staat moet geen aandeelhouder worden van Brussels Airlines. Dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag in zakenkrant L’Echo.

‘We moeten niet Lufthansa redden, maar wel de connectiviteit van Zaventem-Brussel. Die connectiviteit moet duurzaam zijn, zowel ecologisch als economisch. Indien we daarvoor geld op de tafel leggen, moeten we zeker zijn dat op de lange termijn bepaalde bestemmingen bediend zullen worden, en dat Lufthansa en (luchtvaartalliantie, red.) Star Alliance ons helpen voor de langeafstandsvluchten’, zegt Joachim Coens, voorzitter van regeringspartij CD&V.

CD&V-voorzitter Joachim Coens. Foto: ISOPIX

Voor Coens moet de staat niet toetreden tot het kapitaal van Brussels Airlines. ‘Ik vind niet dat we weer moeten keren naar overheidsbedrijven. Alexander De Croo en de regering moeten garanties hebben in het kader van een contractueel akkoord tussen België, de luchthaven, Brussels Airlines en Lufthansa. Ik laat de onderhandelingen zich ontwikkelen. Brussels Airlines heeft nood aan een nieuw businessplan, zelfs als de staat geen geld geeft.’

‘Een zitje hebben in de raad van bestuur biedt onvoldoende garanties’, besluit Coens.

Ook in een interview met voorzitter Maxime Prévot van cdH in L’Avenir komt de kwestie terloops aan bod. ‘Staatsinterventie is nuttig wanneer het zinvol is. Honderden miljoenen in Brussels Airlines pompen enkel en alleen om als baxter te dienen, heeft weinig zin. We spelen ‘MisterCash’ voor 300 miljoen euro, maar injecteren maar 8 miljoen euro in cultuur?’