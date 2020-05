Bewolking neemt toe in de loop van de dag, maar het blijft droog

Het wordt zaterdagvoormiddag licht bewolkt tot helder. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. De maxima schommelen tussen 13 graden aan zee, 17 graden in het centrum en 18 graden in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds worden de opklaringen geleidelijk weer breder en ten zuiden van Samber en Maas wordt het helder of lichtbewolkt. Elders blijven er mogelijk meer wolkenvelden hangen. De minima schommelen ‘s nachts tussen 0 graden op de Hoge Venen en 7 graden aan zee.

Zondag blijft het droog. De weerkaarten geven voor de voormiddag zonnig weer in het zuiden van het land, maar elders is er meer bewolking. In de loop van de dag vormen er zich stapelwolken in het binnenland, waardoor het plaatselijk zwaarbewolkt kan worden. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Hoge Venen en 19 graden in het centrum van het land.

Begin volgende week blijft het droog, met zon en soms meer wolken. De maxima liggen daarbij rond 22 graden in het centrum van het land.