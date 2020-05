Artsen ontzet over artikel van generaal-overste van de Broeders van Liefde: ‘Gender is een gevaarlijke dwaling’

Schoolboeken worden aangepast om sporen van het archaïsche onderscheid tussen man en vrouw te doen verdwijnen. Toiletten worden genderneutraal gemaakt. Een kind kan bepalen of het als jongen of meisje of neutraal wordt opgevoed. In een artikel in een katholiek tijdschrift voor dokters noemt René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde in Rome, gender ‘een gevaarlijke dwaling’. Hij roept katholieke scholen op om tegen de ‘genderideologie’ in het verweer te gaan. Uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent) en andere dokters reageren in een open brief. ‘Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is.’