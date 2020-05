WK mountainbike wordt in oktober in Oostenrijk gehouden

Het WK mountainbike (cross-country) verhuist van het Duitse Albstadt naar het Oostenrijkse Leogang. In de week van 5 tot 11 oktober zal er daar om de regenboogtruien worden gestreden, zo maakte de Internationale Wielerunie UCI vrijdag bekend.

Het WK (cross-country) zou in principe van 26 tot 28 juni in Albstadt doorgaan, maar werd uitgesteld door de coronacrisis. Leogang was al gastheer voor de downhill-competities en zal nu ook gastheer zijn voor de (olympische) cross-country disciplines.

De UCI maakte daarnaast ook bekend dat Leuven op 23 augustus het WK MTB eliminator zal organiseren. Het WK MTB four-cross wordt op 10 en 11 september in het Italiaanse Val di Sole gehouden, het WK MTB marathon op 24 en 25 oktober in het Turkse Sakarya.

Verder is ook de hertekende wereldbekerkalender in het mountainbike bekend. Op zes locaties wordt er tussen september en november gereden. Soms worden er twee manches op een plaats gehouden. De gaststeden zijn het Zwitserse Lenzerheide (5, 6 september, XCO/DHI), het Italiaanse Val di Sole (12, 13 september, XCO/DHI), het Franse Les Gets (19, 20 september, XCO/DHI), het Tsjechische Nove Mesto (29 september - 4 oktober, XCO, twee rondes), het Sloveense Maribor (15-18 oktober, DHI, twee rondes) en het Portugese Lousa (29 oktober - 1 november, DHI, twee rondes).