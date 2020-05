Systematische controles in Gentse wijk ‘Brugse Poort’: ‘Iedereen kan gecontroleerd worden’

De Gentse politie zal zeker tot eind juni systematisch mensen beginnen controleren en fouilleren op straat en via roadblocks in de Brugse Poort. Dat heeft politiechef Filip Rasschaert aangekondigd. ‘Iedere bewoner kan dus aan een dergelijke controle worden onderworpen.’ Met camera’s en een plan om dealers zonder verblijfsvergunning in voorhechtenis te steken wil de politie de situatie in de wijk kalmeren.