Studenten zien het niet meer zitten

De Gentse universiteit vraagt aan alle lesgevers en examinatoren om goed na te denken over de examenleerstof en te focussen op het toetsen van de essentiële competenties, omdat de studenten het moeilijk hebben door de coronacrisis. Dat zegt de Onderwijsraad van de UGent.

‘We ontvangen signalen dat studenten door een heel moeilijke periode gaan. Wij zijn daarover bezorgd. Maak een duidelijk leerstofoverzicht voor uw vak en maak duidelijk aan studenten wat hoofdzaken en bijzaken zijn in de leerstof’, stelt de Onderwijsraad.

Uit onderzoek aan de UGent blijkt dat een op de vijf studenten zich depressief voelt. De helft denkt dat hij door de coronacrisis zijn academiejaar niet goed zal kunnen afronden. ‘Ze hebben de examenperiode in december en januari al in vrijwillig isolement doorgebracht. Dan genoten ze van een maand vrijheid om hun vrienden en familie te ontmoeten, maar daarna is het opnieuw begonnen. Alles samen is dat een bijzonder lange periode van isolement’, zegt onderzoeker Maarten Vansteenkiste.

Ruim twee derde van de studenten zegt het lastig te hebben om het afstandsonderwijs vol te houden.

Een ander onderzoek schetst ook al een somber beeld. ‘De belangrijkste reden is het ontbreken van het studentenleven. Daarnaast heeft 93 procent van de studenten het gevoel nu niets te betekenen voor de maatschappij’, zegt professor ergotherapie Dominique Van de Velde. ‘Verontrustend is ook dat ze zichzelf minder gaan verzorgen, opkleden of wassen. Een positief aspect is wel dat er significant meer gesport wordt.’