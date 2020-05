Gitaren van Kurt Cobain en Prince te koop in spectaculaire veiling

De gitaar waarop Nirvana-zanger en gitarist Kurt Cobain speelde tijdens de legendarische MTV Unplugged in 1993 wordt geveild. Startbod: één miljoen euro. Ook de blauwe gitaar van Prince wordt verkocht.

Julien’s Auctions organiseert een ‘muziekiconen’-veiling. Naast de gitaren zijn er ook voorwerpen van Elvis Presley, The Beatles, Queen, Johnny Cash, Madonna, David Bowie, The Rolling Stones, Jim Morrison (The Doors), The Police, Bob Marley, Cher en Michael Jackson te koop.

Het centrale stuk is de gitaar van Cobain. Vijf maanden voor zijn dood in 1994 speelde Cobain met Nirvana tijdens MTV Unplugged op een half-akoestische Martin D-18E uit 1959. Er bestaan maar 300 exemplaren van het instrument. De plaat van dat optreden werd vijf miljoen keer verkocht. Het is tevens een van de enige optredens waarbij Cobain zijn gitaar niet tot pulp sloeg.

Een van de eigenaren van veilinghuis Julien’s Auctions met de gitaar. Foto: AFP

Ondanks de bezwaren van Cobains familie, komt het instrument toch onder de hamer. Wie een miljoen op overschot heeft, kan een bod uitbrengen op het instrument. De veiling vindt plaats op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni en gaat zowel online als in het echt door.

Vorig jaar verkocht hetzelfde veilinghuis de groene trui van Cobain van datzelfde optreden. Dat werd verkocht voor 334.000 dollar, omgerekend zo’n 315.000 euro.

Van Prince wordt de blauwe gitaar verkocht. Die bespeelde hij vooral in de periode na zijn monsterhit Purple rain in 1984.

De gitaar van Prince. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Een greep uit de rest van het aanbod: