Anderlecht en Genk krijgen hun zin: Belgische voetbalclubs in Europa staan eenmalige solidariteitsbijdrage af

De Belgische vertegenwoordigers in de Champions League en Europa League volgend seizoen zullen eenmalig een deel van de Europese inkomsten afstaan in een solidariteitsfonds. Daarover is vrijdag op de algemene vergadering van de Pro League een akkoord gevonden. Clubs die hun spelers op technische werkloosheid zetten tijdens de coronacrisis maken geen aanspraak op solidariteit.

Het solidariteitsfonds zoals geopperd door RSC Anderlecht en KRC Genk zal gespekt worden door een eenmalige tegemoetkoming van de clubs die Europa in mogen. Concreet zullen zij tien procent van de startgelden van de groepsfase en de play-offs in de UEFA-competities in een pot steken. Hoeveel geld daarin zit, hangt dus ook af van hoever onze Europese vertegenwoordigers geraken.

Club Brugge treedt als landskampioen aan in de groepsfase van de Champions League. Runner-up AA Gent werkt de derde voorronde van het kampioenenbal af. Wie rechtstreeks naar de poulefase van de Europa League mag, is nog niet duidelijk. Als de bekerfinale niet gespeeld kan worden op 1 of 2 augustus gaat dat ticket naar Charleroi. Als de apotheose van de Croky Cup wel kan plaatsvinden en Antwerp wint, gaat de Great Old de EL-poules in en Charleroi de voorrondes. Standard start in de tweede voorronde van de Europa League.

Objectieve criteria

De verdeelsleutel wordt bepaald door een aantal objectieve criteria. Zo wordt bijvoorbeeld in rekening gebracht welke ploegen in het seizoen 2019-2020 een thuismatch minder speelden, waardoor ze een kans minder op inkomsten hebben gehad. Ook het klassement na 29 speeldagen speelt een rol in de verdeling. Opvallend: clubs die aanspraak maken op technische werkloosheid voor hun spelers, komen niet in aanmerking voor de solidariteitsbijdrage.

Die bijdrage moet vooral de kleinere clubs helpen om de financiële impact van de coronacrisis te verzachten. Dat is zeker nodig mochten er komend seizoen een aanzienlijk aantal wedstrijden achter gesloten deuren worden afgewerkt.

In het solidariteitsfonds wordt ook een deel van de EK-winsten opgenomen. Het gaat om een voorschot op het bedrag dat sowieso bestemd was voor het profvoetbal. Daarover zal gesproken worden met de Belgische voetbalbond.