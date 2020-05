Waasland-Beveren legt zich niet naar bij degradatie: “We gaan bekijken hoe we dit kunnen aanvechten”

Met een ruime meerderheid van 84 procent werd Waasland-Beveren vrijdagavond door de algemene vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. De Waaslanders zijn echter niet van plan zich daarbij neer te leggen.

“We blijven strijdvaardig en zullen de komende dagen intern bekijken hoe we dit kunnen aanvechten”, reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonghe bij Belga.

Na weken onderhandelen strandde de negenkoppige werkgroep van de Pro League donderdagavond op het status quo. Dat voorstel werd ook goedgekeurd. Volgend seizoen moet de Jupiler Pro League beginnen op 7 augustus, twee weken later dan gepland. 1A zal zoals de voorbije jaren bestaan uit 16 ploegen. Na 30 speeldagen volgen puntenhalvering en ingekorte play-offs. Er is nog steeds slechts één daler. Enkel de top vier strijdt voor de titel en Europese tickets, de nummers 5 tot en met 8 bikkelen ook nog om Europese deelname. Dat verkorte play-offsysteem blijft slechts een jaar overeind. Nadien keert men terug naar de bekende formule.

Vanuit 1B komen drie ploegen nog in aanmerking om de plek van Waasland-Beveren in te nemen. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op naar de hoogste voetbalklasse.