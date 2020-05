Uw belastingaangifte in coronatijd, weinig om nerveus van te worden

Ondanks de coronacrisis is de termijn voor het indienen van uw belastingaangifte niet verlengd. Toch hoeft dat niet per se voor problemen te zorgen. ‘De grote zorgen zijn voor volgend jaar, wanneer de aangifte voor 2020 moet gebeuren.’

Het Belgische belastingsysteem is complex, dat weten we. Nu de belastingaangifte voor de deur staat en de kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën door corona gesloten zijn, worden veel mensen nerveus. Maar dat is volgens economieredacteur Johan Rasking niet nodig. Hij legt uit wat we kunnen verwachten.

Meer weten

Bekijk hier ons dossier over de belastingaangifte.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Johan Rasking | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.