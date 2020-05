Hongaarse premier Orban wil noodbevoegdheden tegen eind mei weer afgeven

De Hongaarse premier Viktor Orban is van plan om zijn noodbevoegdheden tegen eind mei opnieuw af te geven, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt. De rechts-conservatieve premier had de voorbije weken felle kritiek gekregen op zijn uitgebreide bevoegdheden.

Door de coronapandemie had het parlement in Boedapest de regering van premier Viktor Orban eind maart de bevoegdheid gegeven om de noodtoestand voor onbepaalde duur te verlengen en de coronacrisis met bijzondere decreten aan te pakken. Er werden ook celstraffen voorzien voor de verspreiding van ‘vals nieuws’ over het virus en over de regeringsmaatregelen.

De beslissing was erg omstreden. De oppositie en critici in het buitenland vreesden dat Orban van de gezondheidscrisis gebruikmaakte om zich meer macht toe te eigenen. Tijdens de periode met de noodbevoegdheden kwam er bijvoorbeeld een voorstel om de transgenderwetgeving terug te schroeven. Daarop kwam felle kritiek: zou de premier zich niet beter focussen op de coronapandemie dan op zulke zaken?

Maar de Hongaarse premier zegt nu dat hij van plan is om de controversiële noodbevoegdheden tegen eind mei weer af te staan. Hij kondigde dat vrijdag aan in de marge van een ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vucic in Belgrado, zegt het Hongaarse nieuwsagentschap MTI.

‘Buitengewoon succes’

‘We zullen iedereen de kans geven om zich te excuseren voor de beschuldigingen’, zo verklaarde Orban. Hij stelde ook een ‘buitengewoon succes’ te hebben geboekt bij de bestrijding van de epidemie.

In Hongarije zijn in totaal 3.417 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Er zijn 442 patiënten aan covid-19 overleden. Het aantal nieuwe besmettingen in het land is al een tijd aan het dalen.